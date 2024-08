Im Garten von Familie Buhl in Speyer-Nord findet jede Pflanze ein Zuhause. Aktueller Hingucker ist das Sonnenblumenfeld, in dem die Blüten mehr als zwei Meter in den Himmel ragen. Das besondere daran: Die Sonnenblumen wurden nicht bewusst gepflanzt.

„Ich kann keine Pflanze wegschmeißen“, sagt Sarina Buhl und lacht. Die 36-Jährige, die Hortensien ihre Lieblingsblumen nennt, hat in ihrem Garten ein buntes Potpourri an Pflanzen angesammelt. „Ich habe im Frühjahr Geburtstag und bekomme häufig Frühblüher geschenkt. Sie landen alle im Garten. Ich habe überall Reste“, erzählt die junge Frau. Ihr Garten sei grundsätzlich eher provisorisch angelegt, weil ihr Mann eigenständig einen Pool gebaut habe und die Gartenplanung dadurch immer wieder verschoben wurde.

Dass es aber im Grunde gar keine Planung braucht, hat jetzt die Natur gezeigt. Im Garten der Familie Buhl ist ganz von alleine ein Sonnenblumenfeld entstanden. „Wir haben im letzten Jahr die verblühten Sonnenblumenköpfe für die Vögel ausgelegt. Durch den Regen wurden die Samen aufgeweicht und weggespült, sodass in diesem Jahr viele Sonnenblumen auf einer Stelle wild gewachsen sind“, berichtet Buhl.

Samen sollten eigentlich in die Kita Löwenzahn

Die Samen waren eigentlich für die Kita Löwenzahn in Speyer-West gedacht, die die 36-Jährige leitet. Daraus wurde jedoch nichts: Sehr zur Freude der Familie Buhl, der Nachbarn sowie der Hummeln und Bienen, die sich an den gelben Blüten erfreuen. Es seien unterschiedliche Sonnenblumenarten in unterschiedlichen Größen, die sie einmal täglich gieße, sagt Buhl.

Wenn sie eines Tages verblüht sind, sollen die Blütenköpfe wieder gesammelt werden. „Meine Kinder schauen jeden Tag begeistert danach“, erzählt die Speyererin. Ein Teil der Samen soll im Garten bleiben, den anderen Teil bekommt – wie ursprünglich mal geplant – die Kita. Getreu dem Motto: Nichts wird weggeschmissen, alles darf wachsen.

Gartenolympiade

