An der Steganlage des Bootclubs Reffenthal ist am Montagmorgen ein Jetski gesunken. Dabei lief Öl aus, das sich auf dem Altrhein verteilte.

Nach Angaben von Wehrleiter Michael Jaspers hatte der Besitzer den Jetski schon aus dem Wasser geholt, als die Feuerwehr am Mittag gerufen wurde. Die rund 15 Einsatzkräfte aus Otterstadt, Waldsee und Altrip installierten eine mobile Sperre, damit sich das Öl nicht weiter ausbreiten konnte. Laut Jaspers wurden in dem Bereich zudem spezielle Bindemittel auf das Wasser gestreut, die das Öl aufnehmen sollen. Die Feuerwehr wird die verklumpte Masse am Mittwoch wieder aus dem Wasser holen. Der mehr als fünf Stunden dauernde Einsatz am Montagnachmittag gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig, weil sich das Öl rund um den Steg verteilt hatte und damit nicht als zusammenhängende Lache eingeholt werden konnte. Wie viel Öl ausgelaufen ist, konnte der Wehrleiter nicht abschätzen.

Unklar ist auch, warum der Jetski gesunken ist. Ob dies noch geklärt werden kann, sei fraglich, sagte Stephan Hammer, Leiter der Germersheimer Wasserschutzpolizei, die nun ermittelt. Laut Hammer wird gegen den Jetskibesitzer formell eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gestellt. Der Mann kann aber nur bestraft werden, wenn ihm ein Fehler nachgewiesen werden kann.

Wer fahrlässig ein Gewässer verunreinigt, dem drohen eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.