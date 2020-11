Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um Probleme in der Corona-Zeit.

Dass die Corona-Pandemie die Redaktion vor besondere Herausforderungen stellt, war an dieser Stelle bereits das ein oder andere Mal Thema. Eine besteht darin, trotz des weitgehend stillstehenden öffentlichen Lebens und trotz Homeoffice weiter nah dran zu sein an dem, was im Verbreitungsgebiet der „Speyerer Rundschau“ für die Menschen gerade wichtig ist.

Die Kollegen der Stadt-Redaktion haben da vielleicht den kleinen Vorteil, dass die Redaktion nun mal in Speyer ihre Räume hat. Wer ein paar Schritte vor die Tür setzt, der kriegt unter Umständen wieder ein paar Ideen für Themen: eine neue Baustelle hier, eine Geschäftsaufgabe dort – manche Themen liegen zum Glück auf der Straße. Für die Redakteure, die für die Dörfer rund um Speyer zuständig sind, ist das mitunter ein bisschen schwieriger.

Seltener persönliche Treffen

In normalen Zeiten schwingt sich der Land-Redakteur öfter mal ins Auto, um diesen oder jenen Termin im Speyerer Umland wahrzunehmen – und kriegt dabei en passant das ein oder andere mit. Corona hat das geändert: Öffentliche Veranstaltungen gibt es fast keine mehr. Im ersten Lockdown fanden nicht einmal mehr Gemeinderatssitzungen statt. Persönliche Treffen mit Gesprächspartnern sind selten geworden. Die halbe Redaktion arbeitet vom Homeoffice aus. Publikumsverkehr in der Lokalredaktion ist quasi nicht mehr vorhanden.

Was also tun, um den Draht zum Leser und dem, was ihn bewegt, nicht zu verlieren? Da gilt es zum einen, bei den wenigen Außer-Haus-Terminen die Augen offen zu halten und auch mal eine Runde durchs Dorf zu drehen, um zu schauen, was sich so getan hat. Dann haben wir zum Glück unsere freien Mitarbeiter, die uns im besten Fall mit Themen aus ihren Wohnorten versorgen. Leider gibt es dabei auch weiße Flecken auf unserer Mitarbeiter-Karte (Interessenten an einer Mitarbeit dürfen sich gerne in der Redaktion melden).

Zum Glück gibt es die Leser

Die Kontakte zu den Bürgermeistern und anderen zentralen Personen vor Ort wollen natürlich ebenfalls gepflegt werden. Auch das Durchforsten von sozialen Netzwerken oder Amtsblättern kann hilfreich sein und manchmal eine Idee liefern, welches Thema wir mal in der Zeitung anpacken könnten. Und dann gibt es zum Glück viele Leser, die uns schreiben, wenn sie etwas ärgert oder freut, was gerade in ihrem Ort los ist. Auch das hilft, in der Corona-Zeit eine interessante Zeitung zu machen und trotz sozialer Distanz nah dran zu bleiben an unseren Lesern.

Der Autor

Timo Leszinski, 41, ist seit zwölf Jahren Redakteur. Seit rund drei Jahren ist er in der Speyerer Redaktion mit Nadine Klose für die Umland-Gemeinden zuständig. Kontakt: timo.leszinski@rheinpfalz.de