Für RHEINPFALZ-Redakteurin Stefanie Brunner ist die Zeit in der Lokalredaktion Frankenthal im Dezember zu Ende. Der Abschied fällt nicht leicht.

Früher habe ich oft Witze gemacht, wenn meine Mutter darüber klagte, dass das Jahr schon wieder vorüber ist. Mit mittlerweile 27 Jahren verstehe ich gut, was sie meinte. Kaum hat die Woche angefangen, ist der Monat schon vorbei. Ähnlich ergeht es mir mit meinem Abschied aus der Frankenthaler Lokalredaktion, der im Dezember ansteht.

Was bleibt, sind Erinnerungen an die vielen Erlebnisse und Begegnungen, die ich als Jungredakteurin in den zehn Ortschaften im Umland hatte und die meinen Blick aufs Landleben noch mal entscheidend geprägt haben. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die konstruktiv mit mir zusammengearbeitet haben, bei allen, die in ihrem Dorf etwas bewegen, und besonders bei denjenigen, die mir ihre persönliche Geschichte anvertraut haben. Der Kontakt zu Lesern und Akteuren wird mir fehlen.

Vor anderthalb Jahren, am 1. Mai 2021, betrat ich zum ersten Mal die Frankenthaler Redaktion in der Glockengasse – jetzt wartet der nächste berufliche Schritt in der Lokalredaktion Neustadt auf mich. Mit einem heiter’n, einem nassen Aug’, wie es der englische Dichter William Shakespeare ausdrückte, sage ich „Auf Wiedersehen“!