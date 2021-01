Der für Sonntag, 24. Januar, geplante Tag der offenen Tür an der Realschule plus in Schifferstadt muss aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Trotzdem können sich interessierte Eltern und Kinder über die Schule informieren – auf der Homepage bekommen sie einen virtuellen Einblick in das Schulleben.

Die weiterführende Schule mit allen Facetten erlebbar machen: In Corona-Zeiten ist das nicht so einfach. Doch Konrektor Marcel Liebel und sein Team haben daran gearbeitet, die Realschule plus online adäquat vorzustellen. Auf der Schulhomepage wurde ein spezieller Bereich eingerichtet. Dort präsentiert sich die Einrichtung in einem 15- und einem 45-minütigen Videobeitrag, das Schulgelände kann virtuell erkundet werden, es gibt Powerpoint-Präsentationen und weitere Videoclips.

Die Anmeldezahlen an der kooperativen Realschule plus steigen seit Jahren – ebenso im Bereich der Fachoberschule, erklärt Konrektor Liebel. Die Realschule biete unter anderem eine gemeinsame Orientierungsstufe, ein Ganztagsangebot und die Möglichkeit zur Berufsreife nach der neunten Klasse oder zum Sekundarabschluss I nach der zehnten Klasse. An der Fachoberschule erwerben Schüler nach der Klasse zwölf die allgemeine Fachhochschulreife.

Die Anmeldung kann in diesem Jahr nur online vorgenommen werden. Sie ist vom 30. Januar bis 5. Februar möglich. Interessierte Eltern finden auf der Homepage eine Checkliste, was sie alles einreichen müssen. Weitere Informationen folgen auf der Website im Laufe der kommenden Woche. Auf der Homepage ist ebenfalls eine Anmeldung für die Fachoberschule und den digitalen Informationsabend am Donnerstag, 21. Januar, 18.30 Uhr, möglich.

