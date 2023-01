An der Peter-Gärtner-Realschule plus haben sich die Schülersprecherin Leona Krasniqi und ihre Mitschülerinnen erfolgreich für einen Hygieneautomaten auf der Mädchentoilette stark gemacht. An diesem erhalten die Schülerinnen nun kostenlos Binden und Tampons. Wie die Pädagogin Anne Weiler berichtet, nutzen die meisten Schülerinnen das Ganztagesangebot der Schule. „Umso wichtiger ist es, dass sie sich dort, wo sie fast den ganzen Tag verbringen, auch mit Hygieneprodukten versorgen können“, erklärt die Schülersprecherin. Bisher erhielten die Schülerinnen Binden oder Tampons im Sekretariat, das sei aber nicht optimal gewesen. Über ein Tik-Tok-Video erfuhren sie, dass es Automaten für kostenlose Hygieneprodukte gibt. Zusammen mit der Schülervertretung und dem Vertrauenslehrer Lucas Jung wurde nun ein solcher Automat für eine der drei Mädchentoiletten im Schulgebäude angeschafft. Ein Schild weist darauf hin, dass dieser aber nur für Notfälle genutzt werden sollte. „Viele finden den Hygieneautomaten gut“, berichtet Schülersprecherin Leona.