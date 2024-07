Ende Januar 2021 schloss der Real-Markt im Mutterstadter Gewerbegebiet seine Pforten. In nur knapp einem halben Jahr wollte der damalige Eigentümer die in die Jahre gekommene Gewerbehalle renovieren und wieder eröffnen. Nach einer über dreijährigen Odyssee aus Eigentümerwechseln und Bauproblemen soll nun die Ziellinie in Sichtweite sein.

Michael Sappok von der van Mark Projekta GmbH, die den Halleninhaber Immopol 5 GmbH aus Diepenau vertritt, ist zuversichtlich, dass das Projekt Real-Markthalle auf der Zielgeraden ist. Dennoch