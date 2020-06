Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag gegen 18 Uhr an der Bahnhofsunterführung in Limburgerhof gekommen. Eine bislang unbekannte Gruppe wurde einem 21-Jährigen gegenüber gewalttätig und stahl ihm Bargeld und eine Kette. Die Täter sind laut Polizei geflüchtet. Es werden Zeugen gesucht. Kontakt: Telefon 06235/495-0, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.