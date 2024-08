Laut Stadtverwaltung häufen sich dieser Tage die Sichtungen von Ratten in Schifferstadt. Die Verwaltung weist deshalb darauf hin, dass ihrerseits und seitens der Stadtwerke regelmäßig die Kanalisation und öffentliche Anlagen und Flächen beködert und bei Hinweisen auf einen Befall mit den Nagern entsprechende Maßnahmen zu deren Bekämpfung durchgeführt werden.

Bei der Bekämpfung könnten aber sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Gewerbetreibende mithelfen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. So sollten keine Lebensmittelreste über die Toilette entsorgt werden, Näpfe von Katzen und Hunden sollten regelmäßig entleert und gesäubert werden, Mülleimer und -tonnen mit Deckeln fest verschlossen werden. Überdies sollten keine Fleisch- und Essensreste auf offenen Komposthaufen entsorgt werden und keine Haushaltsabfälle in offene Müllbehälter oder öffentliche Anlagen geworfen werden. Denn: Rattenpopulationen kommen laut der Mitteilung vor allem dort vor, wo viel Essbares gut erreichbar ist. In dem Zusammenhang mach die Verwaltung darauf aufmerksam, dass sich bei einem Befall im privaten Bereich die Eigentümer selbst um die Bekämpfung der Ratten kümmern müssen.