Die nächste Sitzung des Böhl-Iggelheimer Gemeinderats wird nicht wie geplant im Offenen Kanal live verfolgt werden können. Der Grund: Zwei Ratsmitglieder haben dem widersprochen. Jetzt muss der Rat wohl in die Wahagnies-Halle ausweichen.

Gemeinderatssitzungen müssen öffentlich sein und je nach Tagesordnung kommt schon manchmal eine erkleckliche Anzahl von Bürgern dazu. Schwierig in Zeiten von Corona wegen des gebotenen Abstands. Und der Ratssaal in Böhl-Iggelheim ist zu eng für größere Versammlungen. Die Idee: Die Ratssitzung wird im Offenen Kanal Weinstraße vom Studio Haßloch live übertragen. Damit ist die Öffentlichkeit hergestellt. Und beim Bauausschuss wurde das in der ersten Oktoberwoche bereits angewandt.

Jetzt aber teilt der Offene Kanal mit, dass die Liveübertragung der Gemeinderatssitzung vom Donnerstag, 28. Oktober, abgesagt wurde, weil zwei Mitglieder des Gemeinderats nicht damit einverstanden waren. „Und wir brauchen 100 Prozent Zustimmung“, sagt Bürgermeister Peter Christ (CDU) auf Nachfrage. Die beiden Ratsmitglieder hätten unter anderem Bedenken wegen Datenschutzes angemeldet sowie Klärungsbedarf, was das Speichern der Aufnahmen und die Ausstrahlung auf Youtube angehe.

Jetzt werde der Rat wohl für seine Sitzung in die Wahagnieshalle ausweichen, sagte der Bürgermeister. Dort gibt es ausreichend Platz für Zuhörer.