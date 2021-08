Sie wollen mitgestalten und haben sich deshalb für den Weg in die Politik entschieden: Die Rede ist von Bürgern, die seit etwas mehr als einem Jahr in einem der Gemeinderäte im Speyerer Umland sitzen. Aber wie viel können sie wirklich bewirken, wo gibt es Hindernisse und was müsste besser laufen? Vier Ratsmitglieder von unterschiedlichen Parteien und aus verschiedenen Orten erzählen.

„Man unterschätzt, wie viel Verantwortung eine Ortsgemeinde hat“, sagt Christopher Hauß aus Schwegenheim. Der CDU-Politiker findet es witzig, dass der Gemeinderat sogar über die Farbe der Dachziegeln entscheiden kann. Allerdings schränke die „dermaßen schlechte“ Finanzausstattung der Kommunen den Gestaltungsspielraum ein. „Wir probieren das Rad am Laufen zu halten, aber große Projekte zu stemmen, ist nicht einfach“, sagt der 24-Jährige. Er erzählt, dass man selbst bei Renovierungen von gemeindeeigenen Gebäuden immer im Hinterkopf haben müsse, dass kaum Geld da sei. „Schwegenheim ist aber keine Insel. Das betrifft die ganze Verbandsgemeinde, den Kreis und das Land“, sagt Hauß.

Was ihn ärgert, sind die vielen Vorschriften. „In 70 Jahren Bundesrepublik haben sich sehr viele kluge Leute gute, durchdachte Regeln ausgedacht, aber keiner hat sich Gedanken gemacht, welche wir nicht mehr brauchen“, sagt Hauß. Dennoch bezeichnet er sein Ehrenamt, für das er eine Aufwandsentschädigung bekommt, als „super schön“. Im Land- und Bundestag ginge es um Gesetze mit 200 Seiten. „Bei uns geht es um anschauliche Sachen wie ein Parkverbot in ein Halteverbot umzumünzen“, sagt der 24-Jährige.

Seine Arbeitsbelastung sei sehr unterschiedlich. „Wir sind die kleinste Fraktion, die Arbeit ist auf wenigen Schultern verteilt. Es gibt Wochen, wo nichts ist, und in anderen sind es zehn bis 15 Stunden Arbeit.“ Hauß, der Pharmazie studiert, ist bewusst, dass diesen zeitlichen Aufwand nicht jeder stemmen kann. Deshalb wünscht er sich mehr Flexibilität – etwa in Form von digitalen Gremiensitzungen –, damit sich auch Berufstätige politisch engagieren können. Denn eins ist für ihn klar: Die Ratsarbeit macht ihm „super viel Spaß“. Hauß schätzt den „sehr persönlichen Umgang“, denn im Land- und Bundestag träfen sich die Politiker nur auf den Fluren. In Schwegenheim begegne man sich auch im privaten Umfeld etwa – vor Corona – bei Vereinsfesten.

„Verwaltung überlastet“

Heike Weindel aus Römerberg, die für die FDP im Ortsgemeinderat sitzt, jedoch kein Mitglied der Partei ist, sagt, dass sie als Kommunalpolitikerin jeden Tag dazulerne. Das erfordere aber auch Ausdauer, um sich die Abläufe anzueignen, findet die 39-Jährige, die als Grundschullehrerin in Harthausen arbeitet. In ihrem ersten Jahr als Ratsmitglied hat Weindel erfahren, dass bei politischen Entscheidungen auch Emotionen von beteiligten Personen eine Rolle spielen. Das müssten jedoch keine schlechten Emotionen sein, betont die Römerbergerin, die kein Beispiel nennen möchte, „um niemandem auf die Füße zu treten“.

Ihrer Meinung nach können die Ratsmitglieder ihre Gemeinde gestalten. „Allerdings werden einem auch Steine von übergeordneten Behörden in den Weg gelegt“, sagt Weindel und nennt als Beispiel den Landesbetrieb Mobilität (LBM), der für die Hauptverkehrsstraßen in der Ortsgemeinde zuständig ist. Für diese wird immer wieder Tempo 30 gefordert. Erschwerend komme hinzu, dass es „manchmal gefühlt ewig dauert“, bis etwas umgesetzt ist. Das liege aber meist nicht am Rat selbst, sondern beispielsweise an der Überlastung der Mitarbeiter in der Verwaltung, sagt die FDP-Vertreterin.

„Jeder sollte das Beste wollen“

Eckhard Sans (grüne kommunale Liste) aus Otterstadt hat die Erfahrung gemacht, dass es zu viel „Entweder, Oder“ gebe. Er favorisiere das „Beste vom einen plus das Beste vom anderen“. So könne Ratsarbeit Spaß machen und wäre vielleicht ein Türöffner für jüngere Leute. Er findet, dass die Bewegung von den Bürgern kommen müsse. „Wenn Bürgerengagement sichtbar in einem Projekt steckt, wird es besser gewürdigt, weniger kritisiert und zerstört“, findet Sans, der Menschen ermuntern will, sich einzubringen. „Es macht Spaß, zusammen zu gestalten, zu arbeiten und selbstwirksam zu sein“, sagt der 62-Jährige.

Dennoch sieht er Probleme: Alles dauere sehr, sehr lange. Zudem findet der Otterstadter die „Aufsplitterungen in Parteien und den dadurch ausgelösten Drang, sich profilieren zu müssen“, problematisch. „Was brauchen wir eine Regierung und eine Opposition? Jeder sollte das Beste wollen, dann kann gestritten und entschieden werden, aber ohne Fraktionszwang“, sagt Sans.

Der gelernte Schlosser, der jahrelang als Einkäufer gearbeitet hat und sich nun in Altersteilzeit befindet, schätzt, dass er zirka 20 Stunden pro Woche und oftmals auch mehr aufbringe, um sich gründlich in Themen einzuarbeiten. „Flächennutzungs- und Haushaltspläne haben 135 bis 200 Seiten“, begründet er den Aufwand. Nach rund einem Jahr als Ratsmitglied zieht er ein überwiegend positives Fazit: „Es ist ein harter Weg, und es gibt dicke Bretter zu bohren hier in Otterstadt. Aber der Einsatz lohnt sich. Ich erkenne, dass Bürger bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu engagieren“, sagt Sans.

„Erlebt Entscheidung direkter“

Aicha Akermi aus Lingenfeld hat in ihrem ersten Jahr als Ratsmitglied „insgesamt gute Erfahrungen“ gemacht. Politik auf direkter Ebene zu erleben und mit dem Bürgermeister und den Ratskollegen zusammenzuarbeiten haben die SPD-Politikerin beeindruckt. „Man macht Politik für die Leute im Ort, die man jeden Tag sieht“, fasst es die 20-Jährige zusammen. Kommunalpolitiker erlebten die Entscheidungen, die sie treffen, direkter. Als Beispiel nennt Akermi die beschädigte Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die zuletzt fast ein Jahr gesperrt bleiben musste. „Die Politik hat direkt gehandelt, und jetzt kann man wieder drübergehen“, sagt die SPD-Politikerin, die auch auf die Konzepte hinweist, die derzeit für die Brücke erarbeitet würden.

Allerdings ist sie der Meinung, dass viele Kommunalpolitiker, die bereits sehr lange im Rat sitzen, festgefahren seien. „Von ihnen heißt es dann: ,Das können wir eh nicht machen.’ Das ist ein bisschen frustrierend“, sagt die 20-Jährige, die dafür wirbt offen für neue Herangehensweisen zu sein. Der angehenden Studentin ist jedoch auch bewusst, dass die finanzielle Ausstattung den Kommunen einen „engen Rahmen“ für Investitionen setze. Außerdem merke man gerade beim Thema Verkehr und der Einführung von Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen, dass die Ortsgemeinde nicht alles bestimmen kann, sondern übergeordnete Behörden anhand der Gesetzeslage entscheiden müssen.

Akermi, die sich unter anderem bei den Jusos auf Kreis-, regionaler, Landes- und Bundesebene engagiert, freut sich, dass im Rat mehr Frauen und mehr junge Leute sitzen. Sie gibt auch zu, dass es als Neuling nicht einfach gewesen sei, „gleich den Durchblick zu bekommen“. Nun habe sie aber schon viele Eindrücke gesammelt und wolle sich noch mehr einbringen und ihren Heimatort gestalten.