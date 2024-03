Mitglieder des Lingenfelder Gemeinderates, die an Sitzungen teilnehmen, erhalten künftig doppelt so viel Sitzungsgeld: Bisher waren es 15 Euro, jetzt sind es 30 Euro. Im Gegenzug entfällt aber die pauschale Entschädigung von jährlich 120 Euro, die bisher Ratsmitglieder für ihre Teilnahme an Fraktionssitzungen erhielten. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen und die Hauptsatzung geändert. Laut Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) wurde der Schritt, der aus seiner Sicht „für mehr Gerechtigkeit“ sorgt, mit den Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld besprochen: „Er soll die Teilnahme an Ratssitzungen belohnen.“