Damit die Mitarbeiter im Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Maxdorf im Notfall alarmiert werden und sich in Sicherheit bringen können, schafft die Kommune eine Alarmierungsanlage an. Eine Fachfirma für die Lieferung hat der Verbandsgemeinderat nun beauftragt, den Einbau übernimmt die Haustechnik in Eigenleistung.

Muss das Rathaus in Maxdorf evakuiert werden, zum Beispiel weil ein Feuer ausgebrochen ist, wäre das momentan schwierig. Eine Alarmanlage fehlt nämlich. Das soll sich nun ändern. „Eine