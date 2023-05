Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Waldseer Rathaus, in dem die Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen ihren Sitz hat, platzt aus allen Nähten. Nun hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, einen Bürocontainer hinter dem Rathaus aufzustellen.

Optisch fügt sich das 2,5 mal sechs Meter große Modul am Ende der Garagenzeile gut ein. In diesem Container haben künftig die Hausmeister der VG einen Büroplatz. So kann der Raum, den