Nach dem Brand im Serverraum des Dudenhofener Rathauses am Montag ist die Verwaltung der Verbandsgemeinde immer noch weitgehend lahmgelegt. Wie Büroleiter Christian Schreiner am Dienstagnachmittag mitteilte, könne das Gebäude noch nicht gereinigt und auch die Server nicht wieder hochgefahren werden. Der Grund ist, dass die Versicherung der Verbandsgemeinde noch keinen Mitarbeiter geschickt hat, um den Schaden zu begutachten. Auch am Mittwoch bleiben die Rathäuser in Dudenhofen und Römerberg deshalb geschlossen. Wo möglich, arbeiteten Mitarbeiter im Homeoffice. Telefonisch war die Verwaltung am Dienstagnachmittag ebenfalls nicht erreichbar. Es werde aber daran gearbeitet, dass zumindest die zentrale Nummer 06232 6560 funktioniert, so Schreiner. Bürger, die einen Termin in der Kfz-Zulassungsstelle gebucht habe, könnten diesen bei der Kreisverwaltung in Ludwigshafen wahrnehmen. Wer einen Termin im Bürgerbüro oder einer anderen Abteilung der VG-Verwaltung hat, werde so schnell wie möglich von der Verbandsgemeinde kontaktiert. Schreiner hofft, dass zumindest im Rathaus in Römerberg bald wieder Dienste angeboten werden können. „Wir müssen improvisieren“, sagt der Büroleiter. Ob die konstituierenden Ratssitzungen nächste Woche stattfinden, ist noch offen. Abgesagt wurde am Dienstag durch die Gemeinde die für Donnerstag geplante Ratssitzung in Dudenhofen.