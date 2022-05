Die Bürger Maxdorfs müssen um ihr schönes Dorf bangen, denn der rechtmäßige Besitzer der Ländereien ist plötzlich aufgetaucht und hat skurrile Pläne. Doch Kommissar Palzki wittert Betrug. Erraten Sie, warum?

Es hätte so ein schöner Tag werden können. Bernds privater Anruf kam völlig überraschend. Uns verband seit der Schulzeit eine freundschaftliche Kameradschaft. Seit er nach Maxdorf gezogen war, sahen wir uns leider selten. Bernd klang am Telefon sehr aufgeregt. Er fragte, ob ich morgen Abend zu ihm ins Rathaus kommen könnte. Da er einen Sitz im Gemeinderat innehatte, wunderte ich mich über den ungewöhnlichen Ort des Treffpunkts nicht sonderlich.

Zur vereinbarten Zeit fuhr ich nach Maxdorf, das von Schifferstadt gar nicht so einfach zu erreichen war, obwohl es nur wenige Kilometer weiter nördlich lag. „Gut, dass du da bist“, begrüßte mich Bernd aufgeregt. „Wir haben nicht mehr viel Zeit, dir alles zu erklären. Es ist äußerst dringend.“ „Wir?“, fragte ich überrascht. „Der komplette Gemeinderat und der Bürgermeister sind anwesend“, erklärte mein Freund. Mir wurde bei der Sache leicht unwohl. „Politik ist nicht gerade meine Stärke. Als Kriminalbeamter muss ich meine Neutralität bewahren.“ Bernd winkte nervös ab. „Es geht um unsere Zukunft“, schrie er fast. „Um die Zukunft von Maxdorf! Unser Dorf ist in Gefahr. Hier soll ein riesiger Freizeitpark entstehen und dafür das halbe Dorf abgerissen werden.“ „Niemals“, entgegnete ich. „Das ist rechtlich gar nicht möglich. Oder ist das etwa der Plan deiner Kollegen im Gemeinderat?“ „Nein, natürlich nicht.“

Gemeinderat versammelt

Wir gingen in einen Saal, in dem rund zwei Dutzend Personen standen und recht lautstark miteinander diskutierten. „Das ist Reiner Palzki“, stellte mich Bernd vor. Zu mir gewandt sagte er: „Lieber Reiner, das ist der Gemeinderat von Maxdorf und das hier ist unser Bürgermeister.“ Der Ortschef kam mit bitterer Miene auf mich zu: „Ich bin der Chef des Haufens. Hoffentlich hat Bernd recht. Er sagte, wenn einer uns retten kann, dann Sie.“ Das ging runter wie Butter. „Ich werde mein Bestes tun“, antwortete ich. „Aber bisher habe ich noch keinerlei Informationen.“ „Ja, ja, ja“, unterbrach mich der Bürgermeister. „Kommen Sie bitte mit uns rüber zum Tisch.“

Auf dem Tisch lag eine historische Landkarte. Der Gemeinderat umkreiste uns. „Dies ist eine Karte von 1818. Hier, wo der Name Holzhof steht, das ist das heutige Maxdorf. Die Umbenennung von Maxdorf erfolgte 1819 in der Zeit, als der bayrische König Maximilian I. Joseph von Bayern herrschte.“ Ich nickte, soweit war alles klar. Dass die Pfalz früher bayrisch war, wusste ich natürlich. „Bis 1815 war das Gebiet französisch“, erklärte der Bürgermeister weiter. „Durch Vereinbarungen auf dem Wiener Kongress wurde Maxdorf, also der damalige Holzhof, österreichisches Gebiet.“ „Österreich?“, unterbrach ich verwundert. „Maxdorf gehörte zu Österreich?“ „Das ist leider wahr“, meldete sich Bernd zu Wort. „Aber nur knapp ein Jahr. Bereits im April 1816 schlossen Österreich und Bayern einen Staatsvertrag, in dem sie diverse Staatsgebiete gegenseitig tauschten. Somit wurde der Holzhof dann bayrisch.“

Einst österreichisches Gebiet

„Sehr kompliziert das alles“, sagte ich, „doch was hat das mit dem Freizeitpark zu tun?“ „Sehr viel.“ Der Bürgermeister holte tief Luft. „Während der Zeit, in der das Gebiet zu Österreich gehörte, hatte ein damaliger Freiherr von Bruck den Holzhof vom österreichischen Staat erworben. Das ist leider Fakt, die Urkunde wurde von unseren Juristen geprüft. Da gibt es nichts zu rütteln.“ „Ich verstehe Ihre Aufregung immer noch nicht“, sagte ich. „Ein paar Monate später war dieser österreichische Spuk doch wieder vorbei.“

„Genau da liegt der Hund begraben.“ Der Dorfchef raufte sich die Haare. „Der damals geschlossene Staatsvertrag zwischen Österreich und Bayern ist in diesem Teilbereich ungültig. Die Österreicher konnten nämlich keine Ländereien tauschen, die ihnen zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gehörten.“ Ich benötigte ein paar Sekunden, um die Tragweite des eben Gesagten zu verstehen. „Das würde ja bedeuten, dass die Nachfahren dieses Freiherrn von Bruck nach wie vor die Eigentümer von Maxdorf wären. Aber das ist ja absurd.“ Ich schüttelte den Kopf.

„Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Klaus Rook wird jeden Moment hier eintreffen.“ Nachdem er meinen verwirrten Blick erkannte, ergänzte er: „Das ist der einzige noch lebende Nachfahre des Freiherrn von Bruck. Zu allem Überfluss ist er deutscher Staatsbürger. Sein Großvater ist Ende des 19. Jahrhunderts von Österreich in die Gegend von Kaiserslautern gezogen. Und dort wohnt auch dieser Rook.“ Es wurde immer verwirrender. „Und dieser Rook stellt Besitzansprüche an Maxdorf?“

Zu einer Antwort kam es nicht mehr. Das Türklopfen schreckte alle auf. Eine Sekunde später trat ein kleines hageres Männlein ein, der vom Aussehen her keiner Fliege etwas zuleide tun könnte und schon weit über 70 Jahre alt war. „Guten Abend meine Damen und Herren“, begann er mit überraschend fester Stimme. „Die Fakten liegen Ihnen seit ein paar Wochen vor. Mit meinem Antrittsbesuch möchte ich Ihnen gleichzeitig die Pläne des Freizeitparks vorstellen. Investoren habe ich bereits in genügender Zahl vertraglich gebunden.“ Mir ging das etwas zu schnell. „Heißt das, dass Sie heute zum ersten Mal hier sind?“

Tatsächlich ein Nachfahre?

Das Männlein blickte mich drohend an. „Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, bisher wurde alles über meinen Anwalt abgewickelt. Da nun die rechtliche Seite geklärt ist, werde ich mich ab heute verstärkt in die Angelegenheiten meines Dorfes einmischen. Ich denke, dass ich in ein paar Monaten auf Ihre Dienste verzichten kann, meine Damen und Herren.“ Jetzt wusste ich, warum Bernd mich angerufen hatte. Dieses kleine Kerlchen war in der Tat ein schwerer Brocken. Ich begann, ein paar Warnschüsse abzugeben. „Um alles wirklich rechtlich sauber zu halten, sollten Sie sich zunächst einmal legitimieren.“

Klaus Rook kochte vor Wut. „Von mir aus“, sagte er zickig und streckte mir seinen Personalausweis entgegen. Ich unterzog ihn eines prüfenden Blickes, er schien durchaus echt zu sein. Klaus Rook wurde am 1. Juni 1942 in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz geboren. Ich gab ihm die Karte zurück. „Zufrieden?“, fragte er bissig. „Können wir nun beginnen?“ Ich ignorierte den unangenehmen Besucher und fragte in Richtung Bürgermeister: „Wurde die Abstammung einwandfrei festgestellt?“ Der Dorfchef nickte verbittert. „Mehrere Juristen und Notare haben das überprüft. Es ist alles hieb- und stichfest. Klaus Rook ist der rechtliche Eigentümer von Maxdorf.“ „Ich muss zugeben, dass ich das erst seit einem Jahr weiß. Ein Ahnenforscher hat mich auf die richtige Spur gebracht. Zunächst fand ich heraus, dass ich der einzige noch lebende Nachfahre des Freiherrn von Bruck bin. Ich fuhr nach Österreich und entdeckte dort die Urkunde in einem Archiv.“ Ich schaute dem kleinen Männlein eindringlich in die Augen. „Mein Freund Bernd hatte durchaus recht, mich zu diesem Treffen einzuladen. Ich habe nämlich einen eindeutigen Hinweis, dass es sich bei Ihnen um einen gemeinen Betrüger handelt, der sich Maxdorf unter den Nagel reißen will.“

Lösen Sie den Fall

Was war Kommissar Palzki aufgefallen? Schicken Sie die Lösung mit Ihrem Namen und der Anschrift per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de oder postalisch an DIE RHEINPFALZ, Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Der Einsendeschluss ist Montag, 18. Juni 2022. Zu gewinnen gibt es ein handsigniertes Buch von Harald Schneider.