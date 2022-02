Ratekrimi: Die einzige Stadt im Kreis hat mehr zu bieten, als nur Fundort des Goldenen Huts zu sein. Zugegeben, eine Rarität. Aber auch so mancher Wein ist das, wie sich bei einer Weinmesse in der Wilfried-Dietrich-Halle zeigt. Oder ist Kommissar Palzki einem Betrüger auf der Spur?

Es hätte so ein schöner Tag werden können. Der Goldene Hut gehörte seit Jahren zur Schifferstadter Dreieinigkeit, die jeder Bürger und jeder Tourist gesehen haben muss: Goldener Hut, Altes Rathaus und die Leichenhalle am Waldfriedhof mit seiner schlichten Standardarchitektur der 70er-Jahre. Doch genug von alten Goldenen Hüten: Auch die Gegenwart hat in Schifferstadt manch interessantes und wertvolles Stück zu bieten. Und in diesem Zusammenhang komme ich zum Thema Wein: Heute musste ich meinen Chef KPD, wie wir den Dienststellenleiter Klaus P. Diefenbach aufgrund seiner Initialen nannten, zu einer Weinmesse in der Schifferstadter Wilfried-Dietrich-Halle begleiten, die die hiesigen Getränkehändler Silvia und Manfred Weinand dort zum ersten Mal veranstalteten.

„Hallo Herr Diefenbach, hallo Herr Palzki“, begrüßten uns Manfred Weinand und seine Frau Silvia und drückten meinem Vorgesetzten ein Heft in die Hand. „In unserem Katalog sind alle 500 Weine der rund 50 Aussteller gelistet, die heute hier sind. Wir haben wirklich für jeden Geschmack den passenden Wein.“ Während KPD von dem Ambiente und der Vielfalt beeindruckt war, überforderten mich die vielen unterschiedlichen Weinsorten vollkommen. Dies war eindeutig nicht meine Welt. Ich war froh, bei entsprechender Beleuchtung einen roten von einem weißen Wein unterscheiden zu können.

EIn Betrüger?

„Ich schaue mich ein wenig um“, meinte ich zu KPD und ergänzte, damit er nicht auf die Idee kam, mich zu begleiten: „Ich melde mich, wenn ich Fragen habe.“ Die Ausstellertische hatte man in langen Reihen wie eine Perlenkette aneinandergereiht. Bei manchen Ausstellern standen große Menschengruppen und diskutierten mal laut, mal eine Spur leiser über die ausgeschenkten Proben. Auf einmal spürte ich einen harten Schlag auf meiner Schulter.

„Herr Palzki“, sagte Manfred Weinand freundlich. „Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns genauso gut wie Herrn Diefenbach.“ Er entdeckte mein leeres Glas. „Sie haben ja noch gar nichts probiert. Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein paar Weine, die Ihnen garantiert schmecken werden.“ „Später“, wehrte ich mich. „Ich habe gerade meine Tabletten genommen. In der nächsten halben Stunde darf ich keinen Alkohol trinken.“

„Schade“, meinte der Getränkehändler. „Vielleicht wollen Sie Ihren Chef bei einer sehr heiklen Mission unterstützen. Es gibt da eine komische Sache, die uns beunruhigt. Eigentlich ist es nur ein Gefühl, dass da etwas nicht stimmen könnte.“ Manfred Weinand trat näher und flüsterte: „Ein uns unbekannter Händler hat sich vorhin bei uns gemeldet, weil er im nächsten Jahr als Aussteller teilnehmen möchte. Er bietet ausschließlich alte Weinraritäten von verschiedenen Weingütern an. Silvia und ich vermuten, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Herr Muck, so heißt der Händler, sitzt im Moment in einem Nebenraum bei Herrn Diefenbach und meiner Frau.“

Ich ließ mich überreden, diesen mysteriösen Händler unter die Lupe zu nehmen. Auf einem kleinen Tisch stand die Vorführware des Händlers bereit. Probieren würde ich diese Weine bestimmt nicht, zumal es sich um alten Wein handelte, der bestimmt schon lange nicht mehr genießbar war. KPD fachsimpelte mit dem Händler, wobei ich nur Bahnhof verstand. Manfred Weinand unterbrach die beiden. „Herr Muck, das ist Herr Palzki, ein Mitarbeiter von Herrn Diefenbach, der sich ebenfalls für ältere Weine interessiert. Was können Sie ihm empfehlen?“

Lieber an den Imbissstand

Herr Muck zeigte auf eine Flasche mit einem verschnörkelten Etikett, das irgendwie anders aussah als das von heute üblichen Weinen. „Probieren können Sie diese exzellente Beerenauslese leider nicht, dazu ist diese Flasche viel zu teuer. Dies ist eine 1983er Bergzaberner Altenberg Silvaner Beerenauslese.“

Während KPD in einem Katalog des Händlers blätterte, tat ich interessiert und nahm die Flasche vorsichtig in die Hand. Auf der Rückseite las ich, dass der Wein vom Weingut Heinrich Lorch in 76887 Bad Bergzabern stammte. „Ein Weißwein“, rief ich stolz und stellte die Flasche zurück. „Haben Sie nicht etwas Süßeres, äh, Lieblicheres?“

„Tut mir leid, Herr Palzki“, entschuldigte sich Muck. „Ich habe nur eine kleine Auswahl unserer Weine mit zur Messe genommen. Ich kann Sie und Herrn Diefenbach aber nächste Woche gerne kontaktieren und Ihnen entsprechende Angebote vorlegen.“ Da KPD keine Anstalten machte, das Gespräch mit dem Händler zu beenden, verabschiedete ich mich und ging zu dem Imbissstand, an dem ich mich sofort bedeutend wohler fühlte als in der Welt der Weine.

Kurz darauf kamen Manfred und Silvia Weinand zu mir. „Herr Diefenbach hat uns die Seriosität von Herrn Muck versichert“, sagten sie erleichtert. „Unser Gefühl hat uns anscheinend doch getrogen.“ Ich schüttelte vehement den Kopf. „Ich kann die Meinung meines Chefs leider nicht bestätigen. Herr Muck ist eindeutig ein Betrüger. Sie hatten auf jeden Fall den richtigen Riecher.“

Lösen Sie den Fall!

Was ist Kommissar Palzki aufgefallen? Schicken Sie die Lösung mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Ludwigshafener Rundschau, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 31. März. Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen ausgelost. Zu gewinnen gibt es zwei Palzki-Krimis.