Der Ortsgemeinderat Otterstadt und zwei Ausschüsse beschäftigen sich am Mittwoch, 23. Juni, ab 18 Uhr in einer Videokonferenz mit den beiden umstrittenen Projekten Deichausbau und Erdöl-Bohrung. Rechtsanwalt Thomas Jäger wird den aktuellen Verfahrensstand erläutern. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, loten die Verwaltung und der Anwalt derzeit aus, ob beim Deichausbau eine außergerichtliche Einigung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd erzielt werden kann, die als Grundlage hat, dass der Deich auf der bestehenden Trasse ausgebaut werden darf. Die Ortsgemeinde und Landwirte klagen gegen die Pläne der SGD, den Deich entlang des Wiesenwegs neu zu bauen. Bürger können sich zur Sitzung über einen unter www.vg-rheinauen.de veröffentlichten Link zuschalten oder sie unter Einhaltung der Corona-Regeln im Remigiushaus verfolgen.

An diesem Tag bleibt deswegen das dortige Corona-Schnelltestzentrum geschlossen. Es öffnet stattdessen einen Tag später, am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, weil Bürger, die an der Informationsveranstaltung zum Pionier-Quartier in der Sommerfesthalle (ab 18 Uhr) teilnehmen wollen und noch nicht geimpft oder genesen sind, eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest vorweisen müssen.