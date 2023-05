Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem die Kreisverwaltung eine Nutzungsuntersagung und einen Bußgeldbescheid über 5000 Euro zurückgenommen hat, konnte Martin Heinz seine Oldtimer-Werkstatt vor einigen Tagen wieder öffnen. Ob er sie dauerhaft weiterführen kann, bleibt allerdings offen. Der Ortsgemeinderat Harthausen beschied bei drei Enthaltungen den erforderlichen Bauantrag für eine Nutzungsänderung abschlägig.

Nach Angaben der Bauabteilung der Verbandsgemeinde soll die auf einem Grundstück in der Speyerer Straße gegenüber der Kirche in der hinteren Scheune sowie in den Nebengebäuden bereits betriebene Kfz-Werkstatt –