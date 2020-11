Den Bebauungsplanentwurf für die Schwegenheimer Straße 56 in Mechtersheim hat der Römerberger Ortsgemeinderat am Dienstag angenommen. Dort soll barrierefreies und betreutes Wohnen möglich werden. Geändert werden muss die im Plan zunächst angegebene Firsthöhe.

Bereits seit der ersten Vorstellung des Projekts, das die Heberger Immobilien GmbH mit Sitz in Schifferstadt, in Mechtersheim plant, gab es Befürchtungen, der Gebäudekomplex könne zu massiv wirken. Vorgesehen sind drei Gebäuderiegel. Klar ist nun: Es sind maximal zwei Geschosse plus ausgebautes Dachgeschoss möglich. Allerdings war im vorgelegten Plan eine Firsthöhe von 12,50 Meter erlaubt gewesen. In früheren Bauskizzen waren die Gebäude maximal knapp 12 Meter hoch.

Die Grünen machten ihre Zustimmung zu dem Projekt davon abhängig, dass es bei einer Beschränkung auf 12 Meter bleibe. Außerdem sollen nur einzelne Gauben, keine zusammenhängende, erlaubt werden. Mathias Müller (CDU) wollte auch die Zweckbestimmung „betreutes Wohnen“ festgeschrieben haben.

Bei einer Enthaltung aus den Reihen der SPD nahm der Rat den so geänderten Planentwurf an. Jetzt folgt die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange.