Die Ortsgemeinde Hanhofen will sich weiterentwickeln und hält daran fest, in den kommenden Jahren insgesamt 4,8 Hektar Wohnbauflächen ausweisen zu wollen – darunter die geplanten Neubaugebiete in Richtung Nordwesten (3,5 Hektar) sowie 0,3 Hektar westlich der Schulstraße.

Darauf weist Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) nach dem am Montag veröffentlichten Artikel „Kommentarlos akzeptiert“ hin.