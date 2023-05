Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grünen-Fraktion im Altriper Ortsgemeinderat hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Niederschrift der Mai-Sitzung Fehler enthält. Das hat die Gemeindeverwaltung inzwischen bestätigt. Dennoch hat es die Ratsmehrheit abgelehnt, diese auszubessern.

Was war passiert? In der Sitzung des Ortsgemeinderats am 2. Juli haben die Grünen Einwände gegen die Niederschrift der Ratssitzung vom 14. Mai geltend gemacht. Diese betrafen das Protokoll über