Grünes Licht für die Instandsetzung einzelner Straßenabschnitte: Die Zufahrt zum Waldpark sowie ein Teil der Woogstraße sollen erneuert werden. Auch die Sanierung der Dieselstraße wird alsbald erfolgen. Damit folgte der Ortsgemeinderat einer Beschlussvorlage des Bauausschusses.

Dass die Zufahrt zum Waldpark für 45.000 Euro asphaltiert wird, ist ein unstrittiger Punkt. Das Gleiche gilt für die Erneuerung des Straßenbelags in der Woogstraße – dem Abschnitt von der Rehbachstraße bis zur Einmündung in die Industriestraße. Dieses Projekt ist mit 60.000 Euro veranschlagt. Die Planung beider Vorhaben wurde nach einstimmigem Ratsbeschluss in Auftrag gegeben. Einig war sich das Gremium auch über die Vorgehensweise in der Dieselstraße. Der Abschnitt zwischen Jahnstraße und Benzstraße ist so marode, dass eine Oberflächenerneuerung nicht genügt. Wie bereits im Bauausschuss bekannt wurde, ist auch eine Grundsanierung des nicht tragfähigen Untergrunds erforderlich. Deshalb müssen die Arbeiten mit 220.000 Euro veranschlagt werden. Unklar war bislang, ob der Kanal gleichfalls saniert werden muss. Nach ersten Einschätzungen der Bauabteilung muss das nicht sein, aber ein Prüfauftrag soll konkrete Ergebnisse liefern. Auf dieser Grundlage formulierte der Rat seinen Beschluss: ein Vollausbau wird angestrebt, ein Radweg soll entstehen. Der Planungsauftrag wird jedoch erst erteilt, wenn klar ist, dass der Kanal erst einmal nicht saniert werden muss. Der Ausbau wird wohl im nächsten Jahr stattfinden, weil die Arbeiten in das Straßenausbauprogramm aufgenommen werden. Das bedeutet, die Sanierung wird über wiederkehrende Beiträge von den Bürgern mitfinanziert.