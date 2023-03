Der Notruf bei der Polizei ging am späten Samstagabend gegen 23 Uhr ein: Ein 15-Jähriger gab an, er sei auf dem Rastplatz Dannstadt-West an der A61 von seinen Freunden aus dem Fahrzeug gesperrt worden. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim fuhren dorthin, wo sie den Jugendlichen ihren Angaben zufolge antrafen. Er berichtete den Polizisten, dass er in einer Erziehungseinrichtung in der Nähe untergebracht sei und dorthin auch gerne wieder zurück möchte. Seine Freunde hätten ihn einfach aus dem Auto gesperrt, würden jedoch noch auf dem Parkplatz stehen. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug. Darin schliefen laut Polizei ein 16-, ein 17- und ein 19-Jähriger, im Fahrzeug herrschte starker Marihuana-Geruch. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der 17-Jährige als vermisst gemeldet war. Der 19-Jährige, der einräumte, gefahren zu sein, stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise zurück in die Erziehungseinrichtung gebracht. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.