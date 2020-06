Zwei Raser verursachten am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr einen Unfall auf der B9 – nun sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Auto die B9 von Speyer kommend in Richtung Ludwigshafen. In Höhe Schifferstadt wurde sie plötzlich von einem schwarzen Pkw – vermutliche der Marke BMW – mit überhöhter Geschwindigkeit links überholt. Unmittelbar danach wurde sie von einem weißen Audi über den rechten Standstreifen überholt. Um eine Kollision mit diesem zu verhindern, musste die Fahrerin nach links ausweichen. Hierbei touchierte sie die Mittelleitplanke mit ihrer linken Fahrzeugseite. An ihren Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden. rhp/doo