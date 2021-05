Nach einem illegalen Autorennen sollen vier Männer über einen Zeugen hergefallen sein. Der hat sich die Nummernschilder der Angreifer zwar nicht genau gemerkt. Aber die Polizei ist trotzdem zuversichtlich, dass sie die Täter aufspüren wird.

Ein deutlich sichtbarer Schuhabdruck im Gesicht zeugt neben Prellungen und Schürfwunden hinterher von dem, was einem 53-jährigen Autofahrer am Mittwochabend laut Polizei in Worms widerfahren ist: Zwei Kleinwagen haben ihm an einem Verkehrskreisel auf einmal den Weg verstellt. Und dann sind die vier Insassen dieser Fahrzeuge über ihn hergefallen: Sie haben ihn zu Boden gerissen, auf seinen Kopf eingetreten. Und dann sind sie davongefahren, während die Beamten ihretwegen schon unterwegs waren.

Denn Alarm geschlagen hatte der 53-jährige Rheinhesse bereits, als er noch hinter den beiden Kleinwagen herfuhr. Erstmals aufgefallen waren sie ihm demnach zuvor auf der A 61 hinter Ludwigshafen. Dort sollen sie immer wieder Gas gegeben, dann wieder abgebremst und ihn geschnitten haben. Weshalb er der Polizei meldete, dass sich da Leute ein illegales Autorennen liefern. Und er ihnen folgte, als sie die Abfahrt Worms-Zentrum nahmen. Ein Sprecher der Ermittler erläutert: „Er wollte uns wohl darüber informieren, wohin die beiden Autos jetzt fahren.“

Hohe Aufklärungsquote

Doch nach ihrer Tret-Attacke sind die vier Männer erst einmal entkommen. Die Wormser Polizei ist aber trotzdem zuversichtlich, dass sie die Täter noch schnappen kann. Dabei weiß sie bislang nicht, was genau auf den Nummernschildern der Täter-Autos stand. Zwar dachte der 53-Jährige, dass er sich zu einem der beiden Fahrzeuge das komplette Kennzeichen gemerkt hätte. Und solche Hinweise sind der Grund dafür, dass Fahnder nach Zeugen-Anrufen wegen eines Raser-Wettbewerbs auf öffentlichen Straßen die Teilnehmer meistens auch prompt erwischen.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen etwa berichtet: 2019 haben ihre Kollegen in der Vorder- und Südpfalz 30 verbotene Autorennen registriert – und 22-mal die mutmaßlichen Fahrer aufgespürt. Damit ergibt sich eine Aufklärungsquote von gut 70 Prozent, und für die erste Hälfte des laufenden Jahres sie mit knapp 90 Prozent sogar noch höher: In 24 von 27 Fällen gelten die Teilnehmer als ermittelt. Im Wormser Fall allerdings war gleich klar: Zu einem der beiden Treter-Fahrzeuge hat sich der 53-Jährige nur den Anfang des Kennzeichens gemerkt.

Eine Spur in die Pfalz

Aber auch das ist eine Spur, und die führt in den Rhein-Pfalz-Kreis. Denn auf dem roten Kleinwagen soll ein RP-Kennzeichen geprangt haben. Das andere Auto – dunkel lackiert und vielleicht ein Peugeot – ist dem 53-Jährigen zufolge im Kreis Alzey-Worms zugelassen. Doch der Rheinhesse muss sich vertan haben, als er dachte, er könne den Ermittlern auch noch die Buchstaben und Ziffern hinter dem AZ verraten. Der Wormser Polizeisprecher sagt: „Da ist wohl ihm ein Ablesefehler unterlaufen. Wir haben das überprüft, die Kombination kann so nicht stimmen.“

Aber dafür hat der 53-Jährige ihnen noch einen anderen Hinweis geben, der sich als hilfreich erweisen könnte: Demnach prangte auf der Heckscheibe des dunklen Alzey-Autos ein großer Schriftzug. Der Polizeisprecher sagt: „So etwas ist schon auffällig. Und die Beschreibung geht natürlich auch an alle Kollegen. Wenn die jetzt so einen Wagen sehen oder schon einmal mit ihm zu tun hatten, dann wissen sie, was zu tun ist.“