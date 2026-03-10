Ein Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Ludwigshafener Straße in Neuhofen verletzt worden. Nach Schilderung der Polizei fuhr der 37-Jährige gegen 8.30 Uhr auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Rheingönheim. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin habe die Straße von der Buschstraße kommend Richtung Rottstraße überqueren wollen und den für sie von links kommenden Radfahrer, der Vorfahrt hatte, übersehen. Bei Zusammenstoß habe sich der Mann ein Schlüsselbeim gebrochen. Er musste ins Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 800 Euro. Die Autofahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.