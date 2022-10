Ein Mann versuche laut schreiend, gegen Tür und Fenster schlagend und tretend, in ein Geschäft in der Jahnstraße einzubrechen – das wurde der Polizei am Sonntag gegen 21.45 Uhr gemeldet. Die Ordnungshüter nahmen in der Nähe des Tatorts einen 39-jährigen Tatverdächtigen fest. Weil er laut Polizei deutlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während des Einsatzes beleidigte der Mann die Polizisten mehrfach. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde eine Mitteilung an die Führerscheinstelle veranlasst, da es „aufgrund der aktuellen Vorkommnisse Zweifel an der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen“ gebe.