Mit dem Ziel, die Straßen, Wege und Plätze vom Müll zu befreien, beteiligen sich am Samstag, 18. April, neben den Gemeinderats- und Ausschussmitgliedern, den Arbeitskreisen, Vereinen und Jugendlichen wieder viele Böhl-Iggelheimer am Dreck-Weg-Tag der Gemeinde. Um 10 Uhr treffen sich die Helfer auf dem Gelände des Bauhofs, Im Steigert 19, und werden mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet. Nach einer kurzen Einweisung und der Zuteilung der Sammelgebiete beginnt der knapp dreistündige Einsatz. Zum Abschluss treffen sich alle Helfer um 13 Uhr zum gemeinsamen Essen in der Halle des Bauhofs. Alle Freiwilligen werden gebeten, selbst Warnwesten mitzubringen.