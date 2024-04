Mit einem Benefizkonzert will der Rotary Club Limburgerhof/Vorderpfalz Geld für einen guten Zweck sammeln. Am 13. April, 19 Uhr, tritt unter dem Motto „Frühling unter Palmen“ im Autohaus Henzel in Mutterstadt das A-cappella-Quartett Rainer’s Finest auf. Mit dem Erlös soll der Kauf einer Harfe für die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises unterstützt werden. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18, ermäßigt 16 und an der Abendkasse 20 Euro. Tickets gibt es im Reisebüro Eisele (Limburgerhof), im Möbelhaus Müller (Mutterstadt) oder per E-Mail an euphorium@me.com.