Rainer Schiffmann bleibt Vorsitzender des Seniorenbeirats der Gemeinde Bobenheim-Roxheim. Der 80-Jährige ist für die Wahlperiode 2024 bis 2029 wiedergewählt worden. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung setzt sich das Gremium zusammen aus Vertretern der Kirchengemeinden, des Ortskartells, des Caritas-Pflegeheims, des Netzwerks 55 plus, des VdK und acht Einwohnern über 60. Aus deren Mitte wurde Rainer Schiffmann zum Vorsitzenden gewählt, seine Stellvertreterin ist Sylvia Lobocki. Die erste Arbeitssitzung des Vorstands ist laut Gemeinde am 9. Oktober, die erste Veranstaltung wird am 29. Oktober um 18 Uhr im Kurpfalztreff „Palzki“ sein: ein Rate-Krimi, bei dem ältere Menschen auf Betrugsmethoden wie Schockanruf und Enkeltrick aufmerksam gemacht werden. Der Eintritt ist frei, Anmeldung im Rathaus unter Telefon 06239 939-1108.