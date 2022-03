Am Dienstag sind zwei Radfahrer in Rhein-Pfalz-Kreis-Gemeinden von Autos erfasst worden und gestürzt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau am Morgen in falscher Fahrtrichtung auf dem Radweg in der Speyerer Straße in Schifferstadt unterwegs. An der Einmündung Jägerstraße in die Speyerer Straße stieß sie gegen 9 Uhr mit einem Auto zusammen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Laut Polizei missachtete die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt der Radlerin, die allerdings in falscher Richtung unterwegs war. Fast analog verhielt es sich am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr bei einem Zusammenstoß in Dannstadt-Schauernheim. An der Einmündung der Limburgstraße in die hier ebenfalls befindliche Speyerer Straße im Ortsteil Schauernheim übersah eine Auto-Fahrerin einen E-Bike-Fahrer, der den bevorrechtigten Radweg befuhr. Auch dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit circa 250 Euro.