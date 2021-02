Ursprünglich sollte dieses Jahr in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen ein Rad- und Gehweg entstehen. Daraus wird aber nichts. Doch der Ortsbürgermeister hat einen alternativen Vorschlag.

„Wir können allenfalls mit der Planung beginnen“, sagte Neuhofens Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) im Bauausschuss über den Rad- und Gehweg in der Ludwigshafener Straße. Deshalb schlug er vor, mit dem dafür vorgesehenen Geld stattdessen einen Radweg in der Rehbachstraße zu bauen. Der könnte in der Grünanlage entstehen, die parallel zur Fahrbahn zwischen der Einmündung Am Osterloch und der Woogstraße verläuft.

Anette Winter (fraktionslos) war dagegen, da an beiden Enden der 280 Meter langen Strecke kein weiterführender Radweg anschließe. „Es wäre ein Anschluss an den Bachstadenweg möglich“, entgegnete Marohn. Arthur Nasel (SPD) bezweifelte, ob in dem verkehrsberuhigten Bereich ein Radweg wirklich nötig sei. Er regte an, das Projekt zurückstellen. André Schlosser (CDU) war mit dem Vorschlag des Ortsbürgermeisters einverstanden. Er sagte, dass für den drei Meter breiten Radweg in der Rehbachstraße voraussichtlich 126.000 Euro anfallen, für die Ludwigshafener Straße aber 150.000 Euro bereitgestellt waren. Daher fragte er, ob der verbleibende Betrag für die Planung des Wegs in der Ludwigshafener Straße reiche.

Marohn kündigte an, das bis zur Ratssitzung am Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr, zu klären. Dann wird sich zeigen, ob der Rat wie vom Ausschuss mit 5:3 Stimmen empfohlen, dem Bau des Radwegs in der Rehbachstraße zustimmt.