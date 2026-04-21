Bei einer geführten Fahrradtour am Sonntag, 26. April, 9.30 bis zirka 12 Uhr, werden Grundstücke der Pollichia und weiterer Eigentümer im Bruchgebiet vorgestellt. Die Exkursion erläutert dem Naturschutzverein zufolge Bedeutung und Schutzstatus der Flächen, informiert über dort lebende Arten und geht auf aktuelle Entwicklungen ein. Entlang einer Strecke von rund zehn bis zwölf Kilometern erhalten Teilnehmende Einblicke in das Biotop und seine unterschiedlichen Lebensräume, heißt es in der Pollichia-Mitteilung. Organisatorische Rückfragen sind per E-Mail an markus.hundsdorfer@hotmail.com möglich. Treffpunkt: Parkplatz des ASV Birkenheide, In den Pfalzwiesen 1 in Birkenheide.