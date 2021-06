Die seit Jahren gewünschte Radquerung auf der K23/Speyerer Straße am Ortseingang von Otterstadt rückt näher. Wie Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD) in der jüngsten Ratssitzung informierte, „ist die Radquerung in der Mache“. Derzeit werde der genaue Standort zwischen Römerstraße und Tura-Gelände geprüft, sagte Staßen. Die Ratsmitglieder begrüßten die Nachricht, und Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) wies darauf hin, dass es auch Überlegungen gebe, einen Radweg vom Reffenthal kommend bis zur Lindenstraße auf die Fahrbahn aufzuzeichnen, wofür finanzielle Zuschüsse beantragt werden könnten. Im Zusammenhang mit der Radquerung fand zuletzt eine Radarkontrolle statt, dessen Aussagekraft Philipp Jaspers (FDP) jedoch infrage stellte, weil sich die Autofahrer gegenseitig mit Lichthupe gewarnt und vor dem Blitzer teils stark abgebremst hätten.