Von einem von hinten kommenden Auto berührt und zu Fall gebracht – das ist am Donnerstag um 20.52 Uhr in der Neuhofener Straße einer 39-jährigen Fahrradfahrerin widerfahren. Der Autofahrer, der mit ausgeschaltetem Licht unterwegs gewesen sein soll, habe dann vor der Schule gewendet, gehupt und sei anschließend davongefahren, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Diese kam ins Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Ford gehandelt haben, der mit zwei jungen Männern besetzt gewesen sei. Hinweise an die Polizei: Telefon 06235 4950 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.