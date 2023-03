Eine 36 Jahre alte Frau hat sich am Montag gegen 14.55 Uhr bei einem Unfall mit einer Autofahrerin in Dudenhofen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 39-jährige Autofahrerin die Eichendorffstraße in Richtung Hermann-Löns-Straße. Als sie ein am rechten Straßenrand geparktes Auto passierte, bog die Radfahrerin aus der Brucknerstraße in die Eichendorffstraße ein und kollidierte mit dem Pkw. Bei dem Sturz brach sich die Fahrradfahrerin den Unterschenkel. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf zirka 500 Euro.