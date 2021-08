Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntagabend auf dem Radweg neben der K13 zwischen Altrip und Waldsee gestürzt und hat sich verletzt. Sie war nach Angaben der Polizei betrunken. Wie die Beamten mitteilten, passierte der Unfall gegen 20.30 Uhr. Die 51-Jährige war Richtung Waldsee unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund der Alkoholisierung. Sie erlitt eine Schürfwunde im Gesicht und klagte über Kopfschmerzen. Laut Polizei schaffte es die Frau nicht, einen Atemalkoholtest zu machen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten setzten die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis und leiteten ein Strafverfahren ein.