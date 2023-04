Am Knie verletzt wurde ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Worms bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Limburgerhof. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 57-jähriger Autofahrer aus Speyer an der Kreuzung der Carl-Bosch-Straße und dem Kalmitweg die Vorfahrt des Radlers. Der stürzte nach der Kollision und musste zur Versorgung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.