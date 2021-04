Vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, hat eine Fußgängerin am Dienstag gegen 11.50 Uhr die Hauptstraße in Neuhofen überquert. Zumindest schätzt die Polizei, dass die Frau aufgrund dieser Unachtsamkeit mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist. Beide wurden dabei verletzt, das Fahrrad beschädigt. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.