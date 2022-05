Es ist eigentlich ein alltäglicher, scheinbar harmloser Vorgang: Am Donnerstag hat kurz vor 17 Uhr im Boligweg in Dudenhofen eine 24-jährige Beifahrerin eines Autos die Fahrzeugtür geöffnet, um auszusteigen. Doch traf die Tür von hinten einen herannahenden E-Bike-Fahrer, der in Richtung Speyerer Straße unterwegs war, wie die Polizei mitteilt. Der 54-Jährige konnte der sich öffnenden Tür nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dieser und stürzte. Dabei verletzte der Mann sich leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuginsassen: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. Ein einfacher Griff hilft das Risiko zu minimieren, indem Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Rad-/Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger können so besser gesehen werden.