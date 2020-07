Beim Vorbeifahren hat ein zirka 30 Jahre alter Radfahrer am Hauptbahnhof Schifferstadt einer 67-Jährigen die Handtasche entrissen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und erlitt ein Hämatom am Arm. Sie sprach Jugendliche in der Unterführung an, die versuchten, den Täter zu verfolgen. Ohne Erfolg. Die Handtasche wurde jedoch kurze Zeit später auf einem Feldweg in der Nähe der Dannstadter Straße gefunden. Außer dem Bargeld fehlte nichts. Die Frau erstattete später Anzeige bei der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die Beamten suchen nun nach Zeugen und bitten insbesondere die Jugendlichen, die der Frau behilflich waren, sich unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.