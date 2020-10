„Verpisst Euch“ – mit diesen Worten hat ein Radfahrer am Freitag gegen 12.30 Uhr Schüler auf der Brücke über die B 9 zum Platzmachen aufgefordert. Die Jugendlichen waren auf dem Weg parallel zur Landesstraße 533 von Neuhofen in Richtung Limburgerhof unterwegs. Laut Polizei kam es aufgrund der Aussage zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einer 14-jährigen Schülerin und dem Radfahrer. Doch dieses eskalierte derart, dass das Mädchen durch den Radfahrer körperlich angegangen wurde. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, kurze dunkelblonde Haare, Bartwuchs, trainierte Statur, Piercing in Nase und Lippe, Tunnel in beiden Ohren und ein Tattoo am Hals. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike mit auffallend breiten Reifen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.