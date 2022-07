Ein Fahrer eines Paketlieferdiensts hat am Freitag zwischen Römerberg und Dudenhofen einen Unfall mit einem Verletzten verursacht und hat anschließend Fahrerflucht begangen. Laut Polizei waren gegen 14 Uhr ein blauer Fiat und dahinter ein Rollerfahrer auf der K27 in Richtung Dudenhofen unterwegs, als ihnen ein weißer Kastenwagen mit der rot-schwarzen Aufschrift DPD entgegenkam. Der Lieferwagen überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug, schätzte aber dabei offenbar den Abstand zu den entgegenkommenden Fahrzeugen falsch ein. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Fahrerin des Fiat scharf bremsen. Der dahinter fahrende Rollerfahrer musste ebenfalls abbremsen, kam dabei zu Fall und rutschte mit dem Roller unter den Fiat. Dabei erlitt der Fahrer des Rollers Prellungen und Schürfwunden. Er kam ins Krankenhaus, konnte dieses aber nach der Behandlung wieder entlassen werden. Der Fahrer des DPD-Kastenwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.