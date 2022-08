Zwischen Dorfbrunnen und katholischer Kirche in Heiligenstein wird am Wochenende aufgetischt: bei der Römertafel, dem größten Dorffest in der Gemeinde Römerberg.

Ein einmaliges Ereignis sollte die Römertafel sein, als sie 1990 anlässlich der Sanierung und Neugestaltung der Hauptstraße ausgerichtet wurde. Der große Erfolg veranlasste das Ortskartell dazu, das Fest zu wiederholen. Unterstützt von Mitgliedsvereinen und Organisationen wurde die Römertafel zum regelmäßigen kulinarischen Ereignis, das nicht nur Menschen aus dem Ort, sondern auch viele Fremde anzieht.

Am Freitag, 5. August, wird die Schlemmermeile um 18.30 Uhr an der Kirche vom Ortskartellvorsitzenden Helge Harder und Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) eröffnet. Mitgestaltet wird der Auftakt, zu dem der Bierfassanstich gehört, vom Kirchenchor St. Sigismund.

Acht Vereine und Institutionen wirken bei dem dreitägigen Fest mit. Der Partnerschaftsverein Römerberg-Mainvilliers hat Biere der Holystoner Handwerksbrauerei im Angebot, der Bierklub ergänzt mit Cocktails und Flammkuchen, der MGV Heiligenstein bietet täglich wechselnde Gerichte vom Bulgursalat bis zum Rollbraten. Beim TuS steht am Freitag ein deutsch-ukrainischer Abend auf dem Programm. Dafür werden ukrainische Frauen landestypisch kochen. Am Samstag und Sonntag geht’s kulinarisch dann pfälzisch zu.

Für Kinder Hüpfburg und Kistenrutsche

Der FV Heiligenstein setzt ebenfalls auf regionale Kost, der Kirchenchor fügt mit Kaffee und Kuchen am Sonntag im Pfarrheim ein weiteres Puzzleteil hinzu. Bei der Katholischen Öffentlichen Bücherei können wie früher im Tante-Emma-Laden Süßigkeiten gemischt werden, beim Roten Kreuz können die Kalorien in der Hüpfburg oder auf der Kistenrutsche verbrannt werden.

Und schließlich wird noch Live-Musik geboten: Am Freitagabend spielen JamSlam aus Schifferstadt Rock, Pop, Blues und Hardrock, am Samstag ab 20 Uhr geben The Beat Brothers ein Gastspiel. Für Sonntag, 14 Uhr, hat sich ein Magier auf der Festbühne angesagt. Die Ausschankstellen sind am Freitag und Samstag ab 17 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.