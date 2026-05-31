In Römerberg gibt es viele „Wiederholungstäter“ – ausschließlich im positiven Sinn in Sport, Musik und Kultur. Das wurde bei der Jugendehrung der Ortsgemeinde deutlich.

Zahlreiche Bürger, Vereinsvertreter sowie Familienangehörige waren in die Mechtersheimer Schulturnhalle gekommen, um die Leistungen und das Engagement der jungen Menschen zu würdigen. Beigeordneter Franz Zirker (CDU) betonte in seiner Rede die wichtige Rolle der Jugend für die Gemeinde und lobte den Einsatz der Jugendlichen in den Bereichen Sport, Musik und Kultur: „Sie haben mit ihren Erfolgen Werbung für die Gemeinde Römerberg, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern teilweise sogar in ganz Deutschland betrieben.“

Die Auszeichnungen, für die alle Talente jeweils in kleinen Gruppen auf die Bühne kamen, spiegelten die vielfältige Römerberger Sport- und Kulturlandschaft wider. „Mit euren Erfolgen habt ihr gezeigt, dass die Jugend heute motiviert und leistungsorientiert ist“, so Zirker.

16 Teams, 33 Einzelehrungen

Insgesamt wurden 33 Jugendliche und 16 siegreiche Jugendmannschaften aus den Bereichen Handball, Fußball, Volleyball und Beachvolleyball ausgezeichnet. Besonders gewürdigt wurden sportliche Erfolge auf regionaler und überregionaler Ebene sowie das Engagement in den örtlichen Vereinen. Auch junge Musikerinnen und Musiker erhielten Anerkennung für ihre Leistungen bei Wettbewerben und Konzerten. „Viele unserer Kinder und Jugendlichen sind Wiederholungstäter“, betonte Zirker. Er beglückwünschte nicht nur diese, sondern dankte auch den Unterstützern im Hintergrund: „den Trainern, Betreuern, den Eltern und den Vereinsvorständen, die durch ihr persönliches, ehrenamtliches Engagement den Grundstein für diese Erfolge gelegt haben“.

Für die feierliche Atmosphäre sorgten die musikalischen Beiträge des Römerberger Jugendorchesters unter der Leitung von Emma Mentzel und Lilli Sternberger sowie der Auftritt der Hip-Hop-Gruppe des TuS Mechtersheim mit 14 Tänzerinnen unter der Leitung von Chiara Schuster. Für alle jungen Talente gab es viel Applaus, für die Geehrten auch Präsente. Für das leibliche Wohl war dank der vielen Helfer um Joana Mrozik und Bianca Geier mit einem Hot-Dog-Buffet gesorgt.

Die Geehrten

Judith Schweizer, Lea Schweizer, Philipp Schweitzer, Emma Mentzel, Lilli Sternberger, Katja Schweizer (Jugend musiziert), Clara Kremer (kultureller Bereich), Liam Burkart (Leichtathletik), Tim Müller, Max Müller (Laufen), Noel André, Fabio Falsone, Sophie Baumann, Felix Holländer, Katharina Pohlmann, Cedric Holländer (Rettungsschwimmen), Laura Hoffmann, Milla Wessels (Fußball), Clara Fischer, Leni Magin (Handball), Leni Vogel, Yanina Matei, Livi Bergmann, Marilu Borlinghaus, Marlene Schmitt, Ayla Dogan, Marie Krüger, Hannah Rösch, Emma Zehfuß (Volleyball/Beachvolleyball).

Mannschaften: mJSG Heiligenstein/Mundenheim/Rheingönheim (Handball), E-Junioren, D-Juniorinnen, B-Junioren, B-Juniorinnen (Fußball), Damen 3, Damen 4, Jugend U20, Jugend U18, Jugend U16, Jugend U15, Jugend U14, Jugend U13, Jugend U12 (Volleyball), U19, U15 (Beachvolleyball).



