Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Römerberger Vereine sollen einen Anspruch auf rund die Hälfte der in der Dudenhofener Ganerbhalle zur Verfügung stehenden Trainingszeiten haben. So fordert es zumindest der Römerberger Ortsgemeinderat. Parallel laufen die Planungen für eine zusätzliche Trainingshalle in Berghausen weiter. Aber etliche Gemeinderäte haben dabei Bauchschmerzen.

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Mathias Müller ist die Sache klar: Über die Verbandsgemeindeumlage trägt Römerberg 46 Prozent des VG-Anteils an den Unterhaltskosten