Die Rödersheimer Ortsteil-Kerwe ist wieder zurück. Der Gewerbeverein und die Feuerwehr samt Förderverein laden vom 26. bis 29. August ein.

Feiern werden die Rödersheimer mit ihren Gästen insgesamt vier Tage. Los geht es am Freitag, 26. August, um 18.30 Uhr mit dem Kerwe-Umzug – musikalisch begleitet mit Blasmusik vom Katholischen Musikverein Hochdorf – von der katholischen Kirche St. Leo durch die Schäfergasse bis zum Kerweplatz auf dem Pausenhof der Grundschule am Neuberg. Dort wird Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) zusammen mit der Pfälzischen Weinkönigin Sophia Hanke die Kerwe offiziell eröffnen – einschließlich Fassbieranstich. Statt Flammen zu ersticken, werden die Rödersheimer Brandbekämpfen an der Löschbar den Festbesuchern helfen, ihren Durst zu löschen. Event09 wird sich darum kümmern, den Hunger der Leute mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten zu stillen.

Am Samstag beginnt das Kerwetreiben um 17 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und am Montag um 11 Uhr. Livemusik wird Ortschef Angel zufolge dieses Jahr nicht geben. „Wegen der vielen Unwägbarkeiten in diesen Zeiten ist der Entschluss, die Kerwe wieder zu veranstalten, erst relativ kurzfristig gefallen. Bands waren dann keine mehr zu bekommen“, erläutert er die Hintergründe. Durch die Umbauten an der Grundschule sei die Stromversorgung des Festareals mittlerweile herausfordernder als früher. „Doch der Bauhof hat das gelöst“, sagt er.