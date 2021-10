Weil der Rechnungsprüfungsausschuss am Dienstag mal wieder länger als geplant hinter verschlossenen Türen über den Mechtersheimer Wall diskutierte, mussten die Mitglieder des anschließend tagenden Hauptausschusses ebenso wie der RHEINPFALZ-Berichterstatter und andere Zuschauer noch eine Weile vor dem Berghausener Zehnthaus ausharren. Zeit genug, über einen neuen Blickfang zu philosophieren, der da vor dem Eingang stand. Eine schiefe Stele aus Stein, an deren Seite eine Hand aus Metall „klebt“. Aha. Hat der Terminator sich aus der Zukunft diesmal nach Römerberg gebeamt und hier seine Pranke vergessen? Beigeordneter Heinz-Peter Schneider konnte zumindest ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Es handelt sich um „Kunst am Bau“, die im Zuge des Zehnthaus-Umbaus aufgestellt wird. Außerdem sei der Aufbau noch nicht fertig. Ein weiterer Stein und zwei Hände fehlen noch. So langsam dämmert’s: drei Hände – drei Ortsteile. Aber warum ist die Stele zur Seite geneigt? So schief liegen die Dinge doch gar nicht in Römerberg. Vielleicht sollte man auch nicht zu viel hineininterpretieren. Mittlerweile ist das Kunstwerk jedenfalls komplett. Geschaffen hat es der Lustadter Bildhauer Peter Brauchle im Auftrag der Gemeinde, wie Bürgermeister Matthias Hoffmann auf Anfrage berichtet. „Gemeinsam etwas bewegen“ sei der Titel. Und die drei Hände, die in einer Pforzheimer Kunstgießerei entstanden sind, könne man übrigens nicht nur auf die Ortsteile, sondern auch auf Römerberg und seine beiden Partnergemeinden beziehen. Er finde das Werk jedenfalls sehr gelungen, sagt Hoffmann.