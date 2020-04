Es geht doch nichts über ein erfolgreiches Osterfest. Und erfolgreich ist an Ostern – ganz klar –, wer möglichst viele Ostereier findet. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach.

Die Landkreisredaktion hatte für den Ostereierspaß sechs bunt verzierte Ovale im Rhein-Pfalz-Kreis versteckt und von unseren Fotografen fotografieren lassen. Die Hintergründe der Fotos waren bewusst unscharf gestellt, die Verstecke damit fast unkenntlich gemacht. Fast! Denn so mancher hat sie trotzdem erkannt. Für andere wurden die Eier aber zur harten Nuss, eieiei ... Alle sechs Ostereier gefunden hat Elvira John aus Ludwigshafen. Sechs Richtige also. Herzlichen Glückwunsch! Fünf Verstecke ausgemacht hat Edgar Alt aus Altrip. Auf vier richtige Lösungen kommt Familie Kindl aus Limburgerhof, die bei Ei 2 verzweifelt ist: „Meer kennten fuxteiffelswild were, awer mir kriegens net raus.“ Macht nix, Sie waren trotzdem toll. Wie alle unsere Eiersucher. Wie bedanken uns bei allen, die fleißig gesucht haben. Die Preise werden zugesandt.

Die Auflösung

Ei 1: Palatinum Mutterstadt

Ei 2: Kreisbad Heidespaß in Maxdorf

Ei 3: Wasserturm in Altrip

Ei 4: Storchenkreisel Schauernheim

Ei 5: Altes Rathaus Schifferstadt

Ei 6: Färberbrunnen in Iggelheim.